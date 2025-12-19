Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:42, 19 декабря 2025Экономика

Глава ЦБ предупредила о возможности пауз в снижении ключевой ставки

Набиуллина: Банку России могут потребоваться паузы в снижении ставки
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В случае реализации проинфляционных рисков Банку России могут потребоваться паузы в снижении ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка (ЦБ) РФ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

«Снижения в режиме автопилота не будет», — пояснила она. Центробанк, по словам Набиуллиной, будет в непрерывном режиме отслеживать, как меняются главные параметры российской экономики и внешней среды, и при необходимости корректировать движение.

Также глава ЦБ сказала о том, что при принятии решения о ставке регулятор учитывает рост инфляционных ожиданий. «Это не что-то эфемерное», — подчеркнула она.

Ранее Набиуллина заявила, что рост цен в РФ по итогам 2025 года будет минимальным за пять лет. Согласно последним данным, инфляция опустилась ниже 6 процентов, уточнила глава регулятора.

На заседании 19 декабря Банк России объявил о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п., до 16 процентов. По итогам решения ЦБ опубликовал релиз, в котором допустил, что высокие инфляционные ожидания россиян могут влиять на темпы роста цен в стране, и это может мешать их устойчивому замедлению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Тихонов назвал глупым предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта

    Набиуллина рассказала о компромиссе по ключевой ставке

    Зумеры назвали самых красивых звезд

    На Украине положение ВСУ в Северске описали словом «срака»

    Производитель пылесосов выпустит смартфон

    В Москве соседи пенсионерки пожаловались на мусор и тараканов из ее квартиры

    МВД занялось обратившейся на прямую линию Путина пенсионеркой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok