В России подняли цену на водку

Минфин поднял минимальную розничную цену на бутылку водки на 60 рублей

С 1 января 2026 года минимальная розничная цена бутылки водки вырастет на 60 рублей, до 409 рублей. Об этом говорится в приказе Министерства финансов России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

На бренди минимальная розничная цена увеличивается до 605 рублей, на коньяк — до 755. Минимальная отпускная цена у производителей водки вырастет до 337 рублей, а оптовая — до 351. Для бренди и коньяка они составят соответственно 435 и 463 рубля и 546 и 577 рублей.

Годом ранее минимальную розничную цену на водку подняли с 299 до 349 рублей. Таким образом, за два года она выросла более чем на треть.

Минимальные розничные цены на алкоголь в России используют с 2009 года для борьбы с нелегальным производством и сокращением употребления спиртного в стране.

Ранее СМИ выяснили, что с начала 2026 года производители алкоголя в России намерены поднять отпускные цены на 10-17 процентов. Они объясняют такой рост повышением акциза, высокими инфляцией и стоимостью заемных средств. По данным компаний, решение позволит только покрыть увеличившиеся издержки.