Иностранец хотел провезти 3,5 килограмма нефрита в Китай и попался в российском аэропорту

В багаже иностранца обнаружили 3,5 килограмма минерала в аэропорту Иркутска

Иностранец хотел провезти 3,5 килограмма нефрита в Китай и попался в аэропорту Иркутска. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Мужчину проверили в зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. В его багаже таможенники обнаружили восемь зеленых камней прямоугольной формы. Экспертиза установила, что это необработанный нефрит. Его вывоз за территорию Евразийского экономического союза в личных целях запрещен. Иностранный гражданин подтвердил, что хотел вывезти минерал именно с такими намерениями.

В отношении мужчины возбудили административное дело о несоблюдении запретов и ограничений. Ему грозит штраф с конфискацией товара.

Ранее иностранец попался с украшениями на шесть миллионов рублей в московском аэропорту Шереметьево. У него обнаружили два браслета и кольцо VCA, два кольца BVLGARI и цепочку с кулоном GRAFF.

