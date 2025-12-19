Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 19 декабря 2025Путешествия

Иностранец хотел провезти 3,5 килограмма нефрита в Китай и попался в российском аэропорту

В багаже иностранца обнаружили 3,5 килограмма минерала в аэропорту Иркутска
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Иностранец хотел провезти 3,5 килограмма нефрита в Китай и попался в аэропорту Иркутска. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Мужчину проверили в зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. В его багаже таможенники обнаружили восемь зеленых камней прямоугольной формы. Экспертиза установила, что это необработанный нефрит. Его вывоз за территорию Евразийского экономического союза в личных целях запрещен. Иностранный гражданин подтвердил, что хотел вывезти минерал именно с такими намерениями.

Материалы по теме:
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
Россияне пытаются тайно провезти в багаже драгоценности и части тел. Как по прилете на родину они попадают в тюрьму?
10 января 2025
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

В отношении мужчины возбудили административное дело о несоблюдении запретов и ограничений. Ему грозит штраф с конфискацией товара.

Ранее иностранец попался с украшениями на шесть миллионов рублей в московском аэропорту Шереметьево. У него обнаружили два браслета и кольцо VCA, два кольца BVLGARI и цепочку с кулоном GRAFF.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Зумеры назвали самых красивых звезд

    На Украине положение ВСУ в Северске описали словом «срака»

    Производитель пылесосов выпустит смартфон

    В Москве соседи пенсионерки пожаловались на мусор и тараканов из ее квартиры

    МВД занялось обратившейся на прямую линию Путина пенсионеркой

    Арестович раскрыл планы Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты планы США перед встречей с российской делегацией в Майами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok