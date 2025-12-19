Реклама

11:56, 19 декабря 2025Спорт

Клиент букмекерской конторы поставил на ничью в матче КХЛ и выиграл 2,4 миллиона рублей

Клиент букмекерской конторы поставил на матч КХЛ и выиграл 2,4 миллиона рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы поставил на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и минским «Динамо» и выиграл почти 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Беттор поставил 558 тысяч рублей на ничью в матче с коэффициентом 4,28. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Таким образом, ставка сыграла, а клиент БК получил 2388240 рублей.

Матч «Локомотива» и «Динамо» прошел Ярославле 16 декабря. На 3-й минуте хозяева вышли вперед, отличился Александр Радулов. На 11-й минуте вторую шайбу ярославцев забросил Георгий Иванов. На 18-й минуте Ксавье Улле сократил отставание гостей. Алекс Лимож сравнял счет на 43-й минуте.

В овертайме шайб заброшено не было. Победу по буллитам одержал «Локомотив».

