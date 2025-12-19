Реклама

Леонардо Ди Каприо отказался смотреть «Титаник»

Леонардо Ди Каприо признался, что не пересматривает фильмы со своим участием
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Титаник»

Оскароносный американский актер Леонардо Ди Каприо признался, что не смотрит фильмы со своим участием. Об этом он рассказал в беседе с актрисой Дженнифер Лоуренс для Variety.

Лоуренс поинтересовалась, пересматривал ли Ди Каприо культовый фильм «Титаник», в котором сыграл роль Джека Доусона. «Нет, я очень давно его не смотрел. Я вообще не пересматриваю свои фильмы», — заявил актер.

Лоуренс поддержала коллегу и сообщила, что тоже не смотрит картины, в которых снималась. «Но я никогда не играла в таких фильмах, как "Титаник". Если бы сыграла — точно бы посмотрела», — добавила она. По словам Лоуренс, однажды она была пьяна и решила включить «Аферу по-американски», чтобы оценить свои актерские способности, но позже не смогла вспомнить собственный вердикт.

Ранее авторитетный журнал Time признал Леонардо Ди Каприо главным артистом 2025 года. Журналисты отметили, что актер построил карьеру, которой позавидовали бы многие. Они также заявили, что «мир не устает смотреть» на лицо Ди Каприо.

