Лидер европейской страны назвал возможную конфискацию российских активов проигрышем

Орбан: Конфискация замороженных российских активов обернется проигрышем для ЕС

Возможная конфискация замороженных российских активов обернется проигрышем для Евросоюза (ЕС). Так назвал решение об экспроприации премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

В беседе с журналистами после саммита ЕС в Брюсселе европейский лидер заявил, что ответные меры Москвы на конфискацию ее средств нанесли бы объединению огромный ущерб.

«В целом активы частных компаний стран ЕС, находящиеся в России, превышают российские активы, замороженные в Европе. Так что, в случае ответных действий России, Европа не выиграет, а проиграет», — заявил он.

Еврокомиссия поставила целью прошедшего саммита изыскать средства для дальнейшего финансирования Киева. В частности, она надеялась добиться решения конфисковать 210 миллиардов евро российских активов, из которых 185 миллиардов размещены в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако против этого решения выступили сразу несколько членов объединения, в первую очередь — Бельгия, которая опасается судебных исков со стороны России и ущерба для репутации Брюсселя как международного финансового центра.

«Бельгийцы согласились бы только в том случае, если бы другие страны также пошли на риск и дали бы им неограниченные гарантии возмещения ущерба, но на самом деле никто этого не хотел», — объяснил Орбан.

Саммит ЕС принял решение предоставить Украине кредит под ноль процентов на основании заимствования на финансовых рынках, гарантированного бюджетом объединения. Однако три страны — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в еврофинансировании Украины на 90 миллиардов евро под ноль процентов на 2026-2027 годы.

