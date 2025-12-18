Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией

Лукашенко запретил Украине сбивать якобы российские беспилотники над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что установил для Украины один запрет — он не разрешил Киеву сбивать над территорией его страны беспилотники, которые якобы принадлежат России. Слова белорусского лидера приводит РИА Новости.

«Они нас предупредили, что будут сбивать беспилотники на нашей территории. Я попросил передать, что это будет иметь далеко идущие последствия», — заявил Лукашенко.

Политик также напомнил, что на территорию республики через Польшу, Литву или Латвию залетали и беспилотники, принадлежащие Украине.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина исчезнет с географической карты, если продолжит воевать.