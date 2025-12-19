Реклама

Экономика
12:32, 19 декабря 2025Экономика

Москвичам назвали время формирования снежного покрова

Синоптик Позднякова: Снежный покров сформируется на следующей неделе в Москве
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В столице на следующей неделе сформируется снежный покров. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Синоптик предсказала, что небольшой снег пройдет в Москве в понедельник и вторник, 22 и 23 декабря. Это приведет к формированию небольшого снежного покрова. Далее осадков не будет, а покров может формироваться только за счет вымораживания воздуха.

К Новому году ожидается еще одна порция снега. Однако, сколько именно будет осадков и какая ожидается высота снежного покрова, в настоящее время сказать нельзя.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что погода в Москве к Новому году вернется к зимним показателям. Также синоптик считает, что под конец декабря образуется покров высотой до 4-7 сантиметров.

