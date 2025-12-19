Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Шувалов: На следующей неделе в Москву вернутся морозы

На следующей неделе в Москву вернутся морозы. О резком похолодании предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

До первой половины дня понедельника, 22 декабря, в городе будет держаться ноябрьская погода. Температура воздуха будет около нуля градусов, рассказал синоптик. Однако к вечеру к региону приблизится холодный атмосферный фронт, почувствуется зима. К вечеру столбик термометра опустится до минус 5-7 градусов.

«Во вторник будет малооблачный день. Можно ожидать солнце. А температура в течение дня будет составлять минус 10-12 градусов. В ночь на среду может быть до минус 13-15 градусов, но, скорее всего, это будет касаться уже востока Московской области», — заключил Шувалов.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что Новый год в Москве будет снежным и морозным.

