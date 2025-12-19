Реклама

Экономика
13:24, 19 декабря 2025Экономика

Москвичей призвали не ходить по тонкому льду

Жителей московского региона призвали не выходить на первый лед
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Жителям московского региона не рекомендуется выходить на первый лед. Об этом предупредили в Telegram-канале пресс-службы Московской областной противопожарно-спасательной службы.

Сотрудники службы прибыли на Иваньковское водохранилище в округе Дубна и на озеро в городском парке в Талдоме. Сообщается, что в настоящее время ледовая корка в основном сковала границу между берегом и открытой водой. Но эта кромка тонкая и хрупкая. Выходить на такую поверхность — значит, подвергать жизнь неоправданному риску, предупредили они.

Жителей московского региона призвали не выходить на первый лед, не проверять прочность льда ударом ноги, не оставлять детей без присмотра возле водоемов, не кататься на коньках и санках до установления прочного покрова.

Если человек провалился под лед, необходимо позвонить по номеру 112. К провалившемуся приближаться не следует: рекомендуется использовать подручные средства — палку, шарф или веревку.

Безопасной для одного человека считается толщина льда не менее десяти сантиметров. Прочный ледовый панцирь образуется в крепкие морозы, сообщили спасатели.

Ранее двое рыбаков бесследно исчезли в Ленинградской области. В последний раз мужчин видели на озере Самро.

