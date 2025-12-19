Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 19 декабря 2025Забота о себе

Мужчины и женщины поделились делающими секс более ярким лайфхаками

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Женщины и мужчины поделились лайфхаками, которые помогают им сделать секс более ярким. Эту тему пользователи сети обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна женщина рассказала, что ее очень возбуждает, когда мужчина всячески пытается оттянуть оргазм. Она добавила, что во время секса с партнером она использует небольшую хитрость, которая доставляет ей большое удовольствие: заметив, что партнер намеренно задерживает эякуляцию, она просит его достичь оргазма прямо сейчас.

Материалы по теме:
«На грани сучки и хорошей девочки» Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
«На грани сучки и хорошей девочки»Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
25 ноября 2020
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие. Почему на самом деле это опасно для психики?
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие.Почему на самом деле это опасно для психики?
13 декабря 2022

Многие пользователи также признались, что они получают более яркие ощущения, когда партнер показывает, что получает удовольствие от процесса.

Она схватила меня за волосы, и это было так хорошо. Но мне было приятно не то, что она держит меня за волосы, а осознание того, что ей настолько хорошо, что ей нужно за что-то ухватиться

zool714пользователь Reddit

Мне нравится знать, что партнеру хорошо, и говорить ему, что понравилось мне. Я буквально не могу достичь оргазма, если партнер не издает ни звука

GothMoleRatпользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины поделились самыми неожиданными комплиментами, которые им говорили во время секса. Один мужчина отметил, что услышал неожиданный комплимент от женщины, переживавшей развод с мужем-абьюзером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц назвал сигналом Путину решение ЕС по финансированию Украины

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Генсек ОДКБ рассказал о возможности серьезного военно-политического кризиса

    Россия заметно нарастила поставки одного вида продукции в страны НАТО

    Блогер описал города рядом с Москвой словами «не советую ездить»

    62-летняя актриса похвасталась фигурой в прозрачном платье без бюстгальтера

    Компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива

    Складного iPhone придется ждать долго

    Названы три главных импортера российской икры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok