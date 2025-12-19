Мужчины и женщины поделились делающими секс более ярким лайфхаками

Женщины и мужчины поделились лайфхаками, которые помогают им сделать секс более ярким. Эту тему пользователи сети обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна женщина рассказала, что ее очень возбуждает, когда мужчина всячески пытается оттянуть оргазм. Она добавила, что во время секса с партнером она использует небольшую хитрость, которая доставляет ей большое удовольствие: заметив, что партнер намеренно задерживает эякуляцию, она просит его достичь оргазма прямо сейчас.

Многие пользователи также признались, что они получают более яркие ощущения, когда партнер показывает, что получает удовольствие от процесса.

Она схватила меня за волосы, и это было так хорошо. Но мне было приятно не то, что она держит меня за волосы, а осознание того, что ей настолько хорошо, что ей нужно за что-то ухватиться zool714 пользователь Reddit

Мне нравится знать, что партнеру хорошо, и говорить ему, что понравилось мне. Я буквально не могу достичь оргазма, если партнер не издает ни звука GothMoleRat пользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины поделились самыми неожиданными комплиментами, которые им говорили во время секса. Один мужчина отметил, что услышал неожиданный комплимент от женщины, переживавшей развод с мужем-абьюзером.