На Украине спрогнозировали последствия слов Зеленского о Трампе

Соскин: США уничтожат Зеленского после слов о возможной смерти Трампа

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президента Украины Владимира Зеленского ждут большие проблемы из-за слов о возможной смерти украинского лидера Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

Соскин назвал трагической ситуацию с высказыванием Зеленского о Трампе и допустил, США после этого уничтожат украинского лидера.

«Если Зеленский думал, что это якобы смешная шутка, то просчитался и теперь ни денег, ни помощи не получит. Трамп его за эти слова просто уничтожит, потому что такое не прощается», — спрогнозировал он.

Ранее Зеленский заявил, что позиция отдельных стран по членству Украины в НАТО может измениться, когда некоторые политики умрут. По его словам, в будущем западные страны могут понять, что украинская армия усилит альянс.