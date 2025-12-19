На Украине возбудили дело о госизмене против «кошелька» Зеленского

Нардеп Гончаренко: СБУ возбудила дело о госизмене против Миндича

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело о госизмене против бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Против Миндича возбуждено дело о государственной измене. Об этом говорится в ответе СБУ на мое обращение», — говорится в публикации.

Отмечается, что по делу уже началось досудебное расследование.

Ранее детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов заявил, что высшее руководство Украины может быть представлено в качестве фигурантов коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича. Он не раскрыл, кто именно может быть причастен к делу.