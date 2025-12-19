На Западе заговорили о «пугающем предупреждении» Путина на прямой линии

Express: Путин сделал пугающее предупреждение Евросоюзу из-за российских активов

Российский президент Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сделал «пугающее предупреждение» Европе из-за попыток использовать активы для финансирования Украины. Об этом пишет британское издание Daily Express.

«Владимир Путин обрушился с яростной критикой на лидеров Евросоюза, одновременно пугающе предупредив о серьезных последствиях. Он резко осудил ЕС за попытку использовать замороженные российские активы для финансирования Украины», — отмечается в статье.

Daily Express также привело слова Путина, в которых он назвал действия Европейского союза грабежом.

Ранее российский лидер заявил, что попытки властей ЕС изъять замороженные российские активы — это не кража, а грабеж. Однако реализовать его не получается по нескольким причинам. Во-первых, указал президент, из-за тяжелых последствий для самих грабителей.

Путин подчеркнул, что Россия будет защищать в судах неприкосновенность своих замороженных активов, которые европейские страны вознамерились конфисковать