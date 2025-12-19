Путин назвал способ защитить «украденные» российские активы

Путин: Россия будет защищать в судах свои замороженные активы

Россия будет защищать в судах неприкосновенность своих замороженных активов, которые европейские страны вознамерились конфисковать. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Мы будем защищать свои интересы, прежде всего в судах. Мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений», — сказал российский лидер.

Действия европейских властей, подчеркнул Путин, неправильно называть кражей, поскольку последняя подразумевает тайное похищение имущества. По его словам, происходящее следует характеризовать как грабеж.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа вынуждена прибегнуть к конфискации замороженных российских активов ради сохранения Украины.