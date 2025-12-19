Набиуллина рассказала о компромиссе по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ изначально обсуждал три варианта решений по ставке

Совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ изначально обсуждал три варианта решений по ключевой ставке. Об этом на пресс-конференции рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит ТАСС.

Одним из них было сохранение ставки на прежнем уровне, а два других касались снижения на 0,5 или 1 процентные пункты, уточнила руководитель Банка России. От резкого снижения в итоге отказались, пояснила она. Большая часть голосов, по словам Набиуллиной, была отдана за плавное снижение ставки. Итоговый компромиссный подход глава регулятора назвала «взвешенным» и «осторожным».

Выступавшие за сохранение ставки считали, что делать выводы по поводу устойчивого замедления инфляции пока рано, добавила руководитель ЦБ. В последние месяцы ценовая динамика были волатильной, подчеркнула она, и делать выводы о длительной устойчивости в таких условиях было сложно.

Во внимание, по словам Набиуллиной, было принято и ускорившееся кредитование. Те, кто выступал за снижение до 15,5 процентов, считали, что существующее замедление инфляции уже вполне устойчиво, заключила глава регулятора.

В пятницу, 19 декабря, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, до 16 процентов. Тем самым был продолжен начатый в июне 2025 года цикл на смягчение ДКП. Ключевым аргументом при этом стало замедление инфляции, пояснил регулятор в своем релизе. К концу года она будет находиться в районе шести процентов.

