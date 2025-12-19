Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:22, 19 декабря 2025Россия

Над российскими регионами уничтожили десятки беспилотников

За три часа над регионами России уничтожены 36 украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за три часа над российскими регионами 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщает в Telegram-канале Министерство обороны России.

Уточняется, что в период с 20:00 до 23:00 часов по московскому времени 22 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 7 — над Крымом, 2 — над Курской областью, 1 — над Воронежской. Еще 4 беспилотника сбили над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что Ростове-на-Дону из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) БПЛА произошел обрыв высоковольтной линии электропередач (ЛЭП), от энергоснабжения были отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне. Кроме того, на проспекте Шолохова загорелась хозяйственная постройка, спасатели тушили пожар на 10 квадратных метрах. В Таганроге оказались повреждены пять частных домов и загорелись три автомобиля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Репутация ЕС была бы испорчена». Почему Евросоюз отказался от конфискации российских активов и кто повлиял на это решение?

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Рубио высказался о «самом сильном» НАТО

    Над российскими регионами уничтожили десятки беспилотников

    Россия расторгнет военные соглашения с рядом стран Запада

    Постпред США при НАТО призвал Украину «готовиться»

    Журналисты заявили о выступлении Путина в решающий момент

    На Западе заговорили о «пугающем предупреждении» Путина на прямой линии

    Сына посла Украины задержали по подозрению в убийстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok