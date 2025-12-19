Над российскими регионами уничтожили десятки беспилотников

За три часа над регионами России уничтожены 36 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за три часа над российскими регионами 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в пятницу, 19 декабря, сообщает в Telegram-канале Министерство обороны России.

Уточняется, что в период с 20:00 до 23:00 часов по московскому времени 22 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 7 — над Крымом, 2 — над Курской областью, 1 — над Воронежской. Еще 4 беспилотника сбили над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что Ростове-на-Дону из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) БПЛА произошел обрыв высоковольтной линии электропередач (ЛЭП), от энергоснабжения были отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне. Кроме того, на проспекте Шолохова загорелась хозяйственная постройка, спасатели тушили пожар на 10 квадратных метрах. В Таганроге оказались повреждены пять частных домов и загорелись три автомобиля.