Найден способ остановить болезнь Альцгеймера еще до появления симптомов

A&D: Экспериментальный препарат NU-9 останавливает развитие болезни Альцгеймера

Ученые из Северо-Западного университета в США сообщили о многообещающих результатах испытаний экспериментального препарата NU-9, который смог остановить развитие болезни Альцгеймера на доклинической стадии — еще до появления нарушений памяти и мышления. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

В экспериментах на мышах препарат резко снижал количество особо токсичной формы бета-амилоида — небольших белковых агрегатов, которые запускают ранние повреждения нейронов, воспаление и активацию иммунных клеток мозга. Одновременно NU-9 подавлял реактивное воспаление астроцитов и уменьшал патологические изменения белка TDP-43, связанного с нейродегенерацией.

Ключевым открытием стала идентификация ранее неизвестного подтипа амилоидных олигомеров, который появляется в мозге на самых ранних этапах болезни и, по мнению авторов, запускает каскад разрушительных процессов. NU-9 эффективно устранял именно эту форму, что позволяет рассматривать его как потенциальное средство ранней профилактики.

Исследователи подчеркивают, что болезнь Альцгеймера начинается за десятилетия до клинических проявлений, и именно позднее начало терапии может объяснять неудачи многих клинических испытаний. В перспективе, при развитии ранней диагностики, NU-9 может применяться по принципу профилактики — аналогично препаратам для снижения холестерина — чтобы замедлить или вовсе предотвратить развитие заболевания.

Ранее ученые выяснили, что даже умеренная физическая активность может замедлять развитие деменции у пожилых людей.