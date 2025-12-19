Реклама

14:23, 19 декабря 2025Культура

Названа самая популярная книга 2025 года

Книга «Если все кошки в мире исчезнут» стала самой популярной в 2025 году
Ольга Коровина

Изображение: Бомбора

Книга японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» стала самым популярным произведением в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева.

Тираж философского романа Кавамуры за год составил 450 тысяч экземпляров. Отмечается, что ее продажи выросли в три раза по сравнению с 2024 годом.

В топ-5 самых продаваемых книг также попали «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки (170 тысяч экземпляров), «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона (149 тысяч экземпляров), «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко (124 тысячи экземпляров) и «Психология влияния» Роберта Чалдини (83 тысячи экземпляров).

Известно, что в 2024 году топ самых популярных книг возглавило произведение «К себе нежно». Также в рейтинге оказались сборник историй «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь» Джона Стрелеки, «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, две книги из серии фэнтези-романов «Благословение небожителей» китайской писательницы Мосян Тунсю, «Атомные привычки» Джеймса Клира, «Сказать жизни "ДА!"» Виктора Франкла, «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

