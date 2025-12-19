Названы самые шокирующие смываемые в унитаз россиянами предметы

«Росводоканал»: Россияне смывают в унитаз арбузы, шприцы, шпалы и самовары

Россияне часто спускают в канализацию не только воду и отходы жизнедеятельности, но и то, что нельзя туда отправлять. Самые шокирующие предметы, которые отправляются в трубы, назвал руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики «Росводоканала» Илья Чучалин в разговоре с Life.ru.

По словам специалиста, раковины и унитазы в домах обманчиво велики по размеру. «Однако трубы, по которым затем отводятся стоки в доме, не такие уж большие. Поэтому даже если кто-то успешно запихнул в унитаз свою старую рубашку или огрызок яблока, то не факт, что это так же успешно доберется до очистных сооружений», — объяснил он.

Второй путь, по которому странные предметы попадают в канализацию — через уличные люки. Как правило, они закрыты, однако иногда некоторые решают их открыть, к примеру, чтобы «быстрее ушла лужа», а их соседи, пользуясь случаем, выбрасывают ненужное.

Эксперт также сообщил, что у многих водоканалов есть собственные «музеи» находок. Зачастую там можно увидеть мобильные телефоны, ключи, украшения, которые их обладатели либо случайно роняют их в унитаз или сливные отверстия, либо намеренно от них избавляются. Одной из самых необычных находок, о которой упомянул Чучалин, являются арбузы. По его словам, подобные случаи — не редкость и происходят по вине продавцов, которые сбрасывают в люки непроданный товар. В список также вошли шпалы, ласты и самовары.

Что касается самых часто смываемых в трубу предметов, к ним относятся ватные палочки, предметы женской гигиены, салфетки, напитки и еда (особенно кости), а также ампулы от лекарств и медикаментов и шприцы. Встречаются и строительные материалы: куски бетона и кирпичей, строительные смеси. Чучалин напомнил, что все эти предметы способны вывести инфраструктуру из строя. В большинстве случаев причиной поломки насосов становятся пластиковые бутылки и ушные палочки, которые добираются до конечных стадий очистки, заключил представитель «Водоканала».

Ранее стало известно, что в Воронеже неизвестные смыли в унитаз черепаху. Уточняется, что длина труб, по которым прошла черепаха, составляет примерно 1,5 километра. Животное также смогло выжить, пройдя через измельчители в накопительный резервуар канализационно-насосной станции и выдержало высокую концентрацию газов внутри помещения.