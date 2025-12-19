Огромная очередь образовалась на прямую линию Путина

РИА Новости: У входа в Гостиный двор образовалась большая очередь из журналистов

Огромная очередь из журналистов образовалась у входа в Гостиный двор в Москве перед прямой линией президента России Владимира Путина. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Представители средств массовой информации, которые будут освещать мероприятие, собрались более чем за четыре часа до начала. В их числе не только российские журналисты, но и зарубежные, в том числе из недружественных стран.

Отмечается, что представителям прессы для того, чтобы попасть на площадку, требуется пройти зону контроля.

«Итоги года с Владимиром Путиным» выйдут в эфир в 12:00 по московскому времени. Программа состоится в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Федеральные каналы закладывают на мероприятие три часа.

Ранее один из федеральных каналов сообщил о том, что число вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до ее начала.