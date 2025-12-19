Число вопросов для прямой линии с Путиным превысило 2,5 миллиона

На прямую линию с Путиным поступило более 2,5 миллионов вопросов

Число вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысило 2,5 миллиона за четыре часа до ее начала. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Всего количество обращений — более 2,5 миллиона на данный момент», — озвучила ведущая в эфире телеканала.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00 по московскому времени 19 декабря. Она вновь совместит прямую линию с большой пресс-конференцией.

Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Ранее были названы самые популярные вопросы президенту — речь шла о социальном обеспечении.