Огромный аллигатор пробрался в магазин и попал на видео

В США полицейские поймали четырехметрового аллигатора весом 270 килограммов

В США сотрудники полиции штата Флорида использовали лассо, чтобы поймать четырехметрового аллигатора, который пробрался в продуктовый магазин. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в городе Сарасота. На место были вызваны сотрудники офиса шерифа, которые заарканили огромную рептилию с помощью лассо, связали веревками и загрузили в автомобиль. На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда восемь полицейских поднимают аллигатора и кладут его в кузов пикапа.

Позже выяснилось, что рептилия весила больше 270 килограммов. Участники поимки аллигатора признались, что им понадобилось много времени, чтобы справиться с ним. Кроме того, выяснилось, что это уже второй подобный случай в Сарасоте за неделю. «Да, это опять случилось. Новый день, новый аллигатор. Похоже Сарасота решила сделать это еженедельным сериалом», — пошутили полицейские в соцсети.

Ранее сообщалось, что в США сотрудник полиции сошелся в схватке с крупным аллигатором, который забрался во двор жительницы штата Флорида. Инцидент попал на видео.