Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:01, 19 декабря 2025Из жизни

Огромный аллигатор пробрался в магазин и попал на видео

В США полицейские поймали четырехметрового аллигатора весом 270 килограммов
Никита Савин
Никита Савин

В США сотрудники полиции штата Флорида использовали лассо, чтобы поймать четырехметрового аллигатора, который пробрался в продуктовый магазин. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел в городе Сарасота. На место были вызваны сотрудники офиса шерифа, которые заарканили огромную рептилию с помощью лассо, связали веревками и загрузили в автомобиль. На видео, снятое очевидцем, попал момент, когда восемь полицейских поднимают аллигатора и кладут его в кузов пикапа.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Позже выяснилось, что рептилия весила больше 270 килограммов. Участники поимки аллигатора признались, что им понадобилось много времени, чтобы справиться с ним. Кроме того, выяснилось, что это уже второй подобный случай в Сарасоте за неделю. «Да, это опять случилось. Новый день, новый аллигатор. Похоже Сарасота решила сделать это еженедельным сериалом», — пошутили полицейские в соцсети.

Ранее сообщалось, что в США сотрудник полиции сошелся в схватке с крупным аллигатором, который забрался во двор жительницы штата Флорида. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Врач объяснил феномен «горящего» пениса во время секса

    Огромный аллигатор пробрался в магазин и попал на видео

    В Европе испугались необычного слова в речи Путина

    «Опасный» запуск фейерверков может обернуться немаленьким штрафом

    В Кремле рассказали о предстоящем новогоднем обращении Путина

    Раскрыт способ получить максимальный доход по вкладу в 2026 году

    Девушка решила позаботиться о соседке и отравила ее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok