Орбан назвал последствие решения ЕС по кредиту Украине

Орбан назвал кредит Украине плохим решением, которое приближает Европу к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предоставление Украине странами Европейского союза (ЕС) кредита в размере 90 миллиардов евро «плохим решением, которое приближает Европу к войне». Слова политика приводит Euronews.

«Это выглядит как кредит, но, конечно, украинцы никогда не смогут его вернуть. Так что, по сути, это потеря денег. И те, кто стоит за этим кредитом, возьмут на себя ответственность и финансовые последствия», — сказал он.

Однако Орбан отметил, что предоставление Киеву репарационного кредита с использованием российских активов, замороженных в Европе, было бы еще хуже и означало бы немедленную войну с Россией. «Подумайте об этом: есть две стороны, воюющие друг с другом. Вы — третья сторона, которая приходит туда, забирает огромную сумму денег у одной из них и отдает ее врагу. Что это означает? Это война», — заключил венгерский премьер.

Ранее стало известно, что три страны ЕС — Венгрия, Чехия и Словакия — юридически отказались участвовать в финансировании Украины на 2026-2027 годы.