Путин назвал поиск пропавших без вести в зоне СВО острым вопросом

Президент Путин заявил, что поиск пропавших без вести на СВО — острый вопрос

Поиск пропавших без вести военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) — острый вопрос. Так эту проблему в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, назвал президент России Владимир Путин, трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Российский лидер сообщил, что Министерство обороны России уже предприняло определенные шаги, которые меняют ситуацию с поиском пропавших.

«Если посмотреть на начало года и на данный момент времени, то количество лиц, которые были в розыске, сократилось на 50 процентов. По сравнению с началом года изменение в три раза», — рассказал он.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин извинился перед вдовой бойца СВО. Она заявила, что после смерти мужа на СВО в январе 2024 года она и ее двое детей до сих пор не получили соответствующего удостоверения.