Песков рассказал об одной особенности Путина

Песков сообщил, что за работой Путин не замечает течения времени

Президент России Владимир Путин ставит работу на первый план, и когда она того требует, он может не замечать течения времени. Об этом телеканалу «Россия 1» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он работает — это может быть и днем, и ночью, и до утра может сидеть. Поэтому он в этом плане, он времени не замечает, когда работает», — сказал чиновник.

Он напомнил, что на некоторых совещаниях российский лидер может работать и более шести с половиной часов, если это необходимо.

Ранее Песков заявил, что Путин есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков в мире.