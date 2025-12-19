Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 19 декабря 2025Забота о себе

Победившая рак женщина раскрыла неочевидные факты о лечении

Daily Mail: Победившая рак британка назвала планирование важным правилом лечения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: wavebreakmedia_micro / Freepik

Жительница Великобритании, успешно победившая рак щитовидной железы, раскрыла неочевидные факты о лечении. Ее цитирует Daily Mail.

По словам 35-летней Кэти Томбс, она узнала о диагнозе благодаря тому, что решила прыгнуть с парашютом. Во время приземления она случайно травмировала руку, поэтому пошла к врачу, который отправил ее на МРТ позвоночника. Во время процедуры сотрудники допустили ошибку, из-за которой в поле их зрения попала шея и опухоль на ней. Женщина добавила, что, узнав о диагнозе, испугалась. «Но я знала, что была в надежных руках и сразу перешла в режим планирования: искала жилье, назначала встречи. Все происходило так быстро, что у меня не было времени бояться», — рассказывает британка.

Материалы по теме:
«Стоишь, смотришь в зеркало, а там огромный шрам» Истории россиянок, которые победили рак груди. Они пережили страх, стыд и предательство близких
«Стоишь, смотришь в зеркало, а там огромный шрам»Истории россиянок, которые победили рак груди. Они пережили страх, стыд и предательство близких
26 февраля 2020
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь» Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
«Чей-то пофигизм лишил его шанса на жизнь»Россиянин шесть лет прожил с огромной опухолью в легких. Врачи могли его спасти, но не сделали этого
21 сентября 2020

Еще одним неочевидным, но важным правилом при лечении рака она назвала принцип «не читать в интернете ничего о своей болезни». Томбс пояснила, что в статьях дана обобщенная информация, которая зачастую не отражает ситуацию каждого отдельного человека. К тому же, по ее словам, ей очень не хотелось ассоциировать себя с цифрами в статистике.

Наконец, женщина посоветовала во время терапии не стесняться просить поддержки у окружающих. По ее словам, день, когда она узнала о болезни, должен был стать ее последним рабочим днем. Тем не менее она рассказала руководству о своей ситуации и в этот же день ее вновь приняли на работу, что помогло ей сохранить страховку и облегчить лечение. Томбс утверждает, что лечение, которое она прошла, оказалось эффективным, и уже восемь лет у нее нет признаков рака.

Ранее американка Пейдж Зайферт рассказала, что в 24 года у нее нашли рак кишечника третьей стадии. Она назвала три симптома, которые были у нее, но она приняла их за что-то незначительное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

    Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

    Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

    Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

    США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

    В России подняли цену на водку

    Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok