Ценности
17:42, 19 декабря 2025Ценности

Популярная кантри-певица высмеяла на камеру конфуз с обувью и восхитила фанатов

Мария Винар

Кадр: @laurenalaina

Популярная американская кантри-певица Лорен Элейна высмеяла на камеру конфуз с обувью и восхитила фанатов. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя исполнительница поделилась роликом, записанным перед концертом в Огайо, США. В нем она предстала в черной куртке, брюках и остроносых ботиках. На размещенных кадрах видно, что обувь оказалась разной: один ботинок был коричневого цвета, а другой — черного. «Сегодня на концерте в Огайо только я могла появиться в разных ботинках. Хочу, чтобы вы мне подсказали, какие мне надеть», — поинтересовалась артистка.

Поклонники, в свою очередь, поддержали кумира и отметили, что она может стать создателем нового модного тренда. «Это новый модный тренд», «Вот почему мы тебя любим. Ты настоящая», «Тренд вышел из-под контроля», «Это видео сделало мой день», «Спасибо, теперь мне нестрашно выйти из дома в разных сапогах», — высказывались они в комментариях под публикацией.

Ранее сообщалось, что брат актрисы Кейт Хадсон, актер Оливер Хадсон, пристыдил ее за конфуз с откровенным нарядом.

