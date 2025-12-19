Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 19 декабря 2025Из жизни

Порнозвезда пожаловалась на неумение мужчин заниматься сексом

Модель Бонни Блю пожаловалась, что большинство мужчин ужасны в постели
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Stand Out TV / YouTube

По мнению порнозвезды Бонни Блю, большинство мужчин ужасны в постели. Она пожаловалась на это в интервью подкасту No Filter, пишет сайт Castanet.net.

Бонни Блю полагает, что мужчины разучились заниматься сексом из-за любви к порнографии. По ее словам, они верят всему, что видят на экране, и считают, что справятся не хуже.

Она считает это неправильным, поскольку порно не отражает реальность. По ее словам, в большинстве случаев получение удовольствия даже не является целью того, что показывают в таких видео. «Но именно на этом [мужчины] учатся», — говорит она.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
Порнозвезда Бонни Блю переспала с тысячей мужчин за 12 часов. Откуда она взялась и почему ее заблокировал даже OnlyFans?
5 августа 2025
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023

Порнозвезда Бонни Блю прославилась 12-часовым секс-марафоном, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Позднее ее достижение превзошла модель Лили Филлипс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три страны юридически отказались финансировать Киев

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Москвичей предупредили о последних днях тепла

    Раскрыта реакция ЕС на отказ трех стран от финансирования Украины

    В России оценили перспективы ключевой ставки

    Родителей предупредили об опасной зависимости у детей из-за популярной сладости

    Орбан назвал последствие решения ЕС по кредиту Украине

    Россия отказалась идти на компромисс в отношении размещения на Украине войск НАТО

    Венгрия заявила о готовности принять у себя встречу президентов России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok