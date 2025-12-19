Порнозвезда пожаловалась на неумение мужчин заниматься сексом

По мнению порнозвезды Бонни Блю, большинство мужчин ужасны в постели. Она пожаловалась на это в интервью подкасту No Filter, пишет сайт Castanet.net.
Бонни Блю полагает, что мужчины разучились заниматься сексом из-за любви к порнографии. По ее словам, они верят всему, что видят на экране, и считают, что справятся не хуже.
Она считает это неправильным, поскольку порно не отражает реальность. По ее словам, в большинстве случаев получение удовольствия даже не является целью того, что показывают в таких видео. «Но именно на этом [мужчины] учатся», — говорит она.
Порнозвезда Бонни Блю прославилась 12-часовым секс-марафоном, во время которого с ней занимались сексом более тысячи мужчин. Позднее ее достижение превзошла модель Лили Филлипс.