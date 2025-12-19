Реклама

Экономика
20:43, 19 декабря 2025Экономика

В России подписали контракты на поставку несертифицированных самолетов

Минпромторг РФ сообщил о контрактах на поставку 18 самолетов МС-21 и 42 SJ-100
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

С рядом российских авиакомпаний подписаны договоры на поставку 60 новых российских самолетов МС-21 и SJ-100. Об этом, не уточняя названия перевозчиков, сообщили журналистам в Минпромторге, передает ТАСС.

Речь идет о соглашениях на поставку 18 МС-21 и 42 SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100). Обе модели по-прежнему не сертифицированы, причем первая до сих пор ни разу не поднималась в воздух в той комплектации, которая предназначена для поставок авиакомпаниям.

В соответствии с последними обещаниями производителей, первые лайнеры передадут уже в следующем году. Тем не менее в ведомстве подчеркнули, что «поставки этих самолетов станут возможными только после одобрения результатов этих испытаний Росавиацией».

Представитель Минпромторга напомнил, что в условиях санкционных ограничений первостепенной задачей является обеспечить спрос на продукцию отечественного авиапрома со стороны перевозчиков.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал самолет МС-21 очень хорошей машиной. По его мнению, лайнер совершенно конкурентоспособен на мировых рынках.

В ноябре стало известно, что максимальная дальность полета МС-21 сократится с предполагавшихся 5000 до 3830 километров, что в полтора раза меньше, чем у иностранных аналогов при сравнимом расходе топлива. Одновременно разработчики начали проектировать укороченную версию машины, чтобы увеличить дальность полета с меньшим числом пассажиров. На эти работы в настоящее время отводится два года.

