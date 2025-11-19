На разработку летающего на заявленную дальность МС-21 отвели еще два года

Глава «Ростеха» Чемезов отвел на разработку укороченной версии МС-21 два года

Разработка укороченной версии российского лайнера МС-21, рассчитанной на 140 пассажиров и способной преодолеть большее расстояние, чем та, что получилась сейчас, потребует не менее двух лет. Об этом на авиасалоне Dubai Airshow 2025 рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передают «Ведомости».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую входит разработчик машины ПАО «Яковлев», является частью «Ростеха», поэтому последний в конечном итоге отвечает за развитие программы МС-21.

Рассказывая о следующей модификации, Чемезов комментировал новость о резком снижении дальности полета основной версии. В сентябре ОАК признала, что МС-21, рассчитанный на 175 пассажиров, будет иметь дальность полета не 5,1 тысячи километров, а 3,8 тысячи, что в полтора раза меньше, чем у западных конкурентов при сравнимом расходе топлива.

Предполагается, что укороченная версия сможет летать дальше, хотя на сколько, не уточняется. Кроме того, указал Чемезов, авиастроители будут пытаться улучшить параметры получившейся машины, для чего запланировано совершенствование систем и агрегатов, снижение их массы и повышение топливной эффективности двигателей.

Глава «Ростеха» подчеркнул, что техническое задание Минпромторга от 2009 года предусматривало создание самолета с дальностью полета 3,5 тысячи километров и вместимостью 180 пассажиров, чему получившаяся машина соответствует. Он также добавил, что более 80 процентов пассажиропотока в России приходится на маршруты меньшей дальности.

Что касается работы над удлиненной версией МС-21, то они в настоящее время не ведутся, потому что такая модификация потребовала бы более мощных двигателей, чем имеются в наличии.

По состоянию на середину ноября МС-21 ни разу не поднимался в воздух в полностью импортозамещенной модификации, которая предполагается к поставкам в авиакомпании. Тем не менее «Ростех» обещает передать первые машины заказчикам уже в 2026 году. Такие же сроки называются и в отношении самолета SJ-100. Сертификация обоих самолетов также перенесена на следующий год.

Ранее сообщалось, что по итогам первых девяти месяцев ПАО «Яковлев» получил 3,96 миллиарда рублей чистого убытка по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета). Годом ранее за тот же период компания фиксировала прибыль в размере 8,4 миллиарда рублей.