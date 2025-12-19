Реклама

Экономика
16:25, 19 декабря 2025Экономика

Путин похвалил получившийся самолет МС-21

Путин назвал российский самолет МС-21 конкурентоспособным на международном рынке
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Новый российский гражданский самолет МС-21 является очень хорошей машиной. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

По его мнению, лайнер совершенно конкурентоспособен на мировых рынках, а в России хорошие традиции и боевого, и гражданского авиастроения. Президент подчеркнул, что страна нуждается в современных отечественных самолетах, так как рост цен на билеты во многом связан с дефицитом иностранных машин.

Отдельно глава государства указал на необходимость машины для региональных перевозок. Он не уточнил, о каком типе самолетов идет речь — SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и Ил-114-300 или «Байкал». К настоящему времени ни одна из этих моделей не сертифицирована, хотя поставки каждой из них производители обещают начать в 2026 году.

Что касается самолета МС-21, то к концу года он не совершил ни одного полета в комплектации, которая предназначена для поставок в авиакомпании. В настоящее время сертификационные испытания проводятся на машинах, где используется иностранное оборудование.

В ноябре стало известно, что предполагаемая дальность полета МС-21 сократится с 5000 до 3830 километров, что в полтора раза меньше, чем у иностранных аналогов при сравнимом расходе топлива.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» (головная компания разработчика лайнера) Сергей Чемезов отвел на разработку укороченной версии самолета, предполагающей увеличение дальности полета за счет существенного снижения числа пассажиров, как минимум два года.

