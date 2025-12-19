Постсоветская республика снизила поставки вина в Россию

Статслужба Грузии: Поставки вина в Россию упали больше чем на 13 %

За 11 месяцев 2025 года Грузия отправила в Россию 56 тысяч тонн вина. Эти данные грузинской Национальной службы статистики процитировало агентство ТАСС.

Достигнутый результат оказался на 13,3 процента меньше, чем тот, что фиксировали за аналогичный период прошлого года. Поставки 2025 года оценили в 156,7 миллиона долларов. Всего Грузия поставила на внешний рынок вина на 244,9 миллиона долларов. Если сравнивать с 2024 годом, то экспорт ее натуральных вин упал почти на семь процентов.

В конце минувшего месяца сообщалось, что в октябре Россия импортировала из Грузии 6,5 тысячи тонн вина, что оказалось максимальным показателем с апреля 2024 года. Российские компании увеличили закупки грузинского вина на десять процентов по сравнению с сентябрем.

В январе-июле Россия уменьшила импорт грузинского вина на четверть, с 121,5 до 89,6 миллиона долларов.