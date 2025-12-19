Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

Vogue назвал пояс для чулок самым модным аксессуаром 2026 года

Редакторы Vogue назвали самый модный аксессуар 2026 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что особой популярности в грядущем году достигнут пояса для чулок. Данные предметы гардероба включили в свои коллекции известные бренды, в том числе Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Agent Provocateur. Кроме того, их распространению поспособствовали знаменитости, среди которых манекенщицы Белла Хадид и Алессандра Амбросио.

Отмечается, что указанный аксессуар был придуман в медицинских целях в 1876 году мастером по изготовлению корсетов Фереолем Дедье и впоследствии попал в поле зрения модельеров.

Ранее в декабре сообщалось, что в моду вернулось пальто-кокон с заниженной талией в стиле 1950-х годов.