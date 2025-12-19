Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:46, 19 декабря 2025Ценности

Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

Vogue назвал пояс для чулок самым модным аксессуаром 2026 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

Редакторы Vogue назвали самый модный аксессуар 2026 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что особой популярности в грядущем году достигнут пояса для чулок. Данные предметы гардероба включили в свои коллекции известные бренды, в том числе Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Agent Provocateur. Кроме того, их распространению поспособствовали знаменитости, среди которых манекенщицы Белла Хадид и Алессандра Амбросио.

Отмечается, что указанный аксессуар был придуман в медицинских целях в 1876 году мастером по изготовлению корсетов Фереолем Дедье и впоследствии попал в поле зрения модельеров.

Ранее в декабре сообщалось, что в моду вернулось пальто-кокон с заниженной талией в стиле 1950-х годов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бригада «Эспаньола» подтвердила смерть своего командира. На причину смерти они только намекнули

    В России стало опасно увольняться

    Собраны главные мемы 2025 года

    Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

    Пояс для чулок назвали самым модным аксессуаром 2026 года

    Госсекретарь США назвал единственный путь завершения конфликта на Украине

    Более 200 рейсов задержали в аэропорту Дубая

    США признали ограниченность своих ресурсов для помощи другим странам

    В России подняли цену на водку

    Один из заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном пансионате скончался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok