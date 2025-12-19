Реклама

15:02, 19 декабря 2025Силовые структуры

Появились подробности о приговоре обманувшего сына Олега Табакова российского автодилера

В Москве суд оштрафовал на 3 млн автодилера Коротких и приговорил к 14,5 года
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Останкинский суд Москвы оштрафовал на три миллиона рублей гендиректора компании «МосАвтоДилер» Ярослава Коротких, фирма которого обманула десятки россиян, в том числе сына народного артиста СССР Олега Табакова Антона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Коротких признан виновным в совершении 107 преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ («Мошенничество»), а также преступления по статье 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Компания «МосАвтоДилер» предлагала услуги по продаже автомобилей с рынков США, Японии, Кореи и арабских стран. За понравившуюся машину нужно было внести полную стоимость, после чего ее обещали привезти, растаможить и передать клиенту. В итоге люди оставались без денег и автомобилей. От автомошенников пострадали 106 человек, которые перечислили им 315 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Коротких к 14,5 года колонии общего режима. У осужденного конфискованы в доход государства восемь автомобилей EXEED Cherry, Ford F150, Ford Mustang, Mercedes-Benz E200D, Land Rover Range Rover Sport, а также свыше 80 миллионов рублей.

