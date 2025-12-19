Виновника ДТП с шестью жертвами задержали в российском регионе

В Новосибирске задержали виновника ДТП с шестью погибшими

В Новосибирске задержали предполагаемого виновника ДТП, которое унесло жизни шести человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что водитель Mercedes двигался на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota. В результате происшествия водитель и все пассажиры второй машины, в числе которых двое детей, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. Виновника ДТП доставили в полицию. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

