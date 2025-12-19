Реклама

Россия
09:16, 19 декабря 2025Россия

Появились подробности о боях с ВСУ в российском приграничье

Авиация ударила по позициям ВСУ в российском приграничье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Российская авиация ударила по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье. Эти подробности боев с ВСУ появились в публикации связанного с группировкой войск «Север» Telegram-канала «Северный ветер».

Как рассказали авторы портала, удары наносились на теткинском и глушковском направлениях боевых действий. Уточняется, что позиции ВСУ находились в районе населенных пунктов Бояро-Лежачи и Искрисковщина, вплотную примыкающих к границе Сумской и Курской областей.

По сообщению «Северного ветра», украинские подразделения потеряли в Сумской области более 80 человек. Отдельно потери ВСУ после авиаудара по приграничью не называются.

Ранее в пятницу, 19 декабря, сообщалось, что Украина атаковала Россию почти сотней беспилотников.

