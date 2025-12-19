Реклама

02:00, 19 декабря 2025Наука и техника

Привычная бытовая техника оказалась опасна для здоровья

JHM: Бытовые приборы являются источником ультрамелких загрязняющих частиц
Екатерина Графская
Фото: Andrii Medvediuk / Shutterstock / Fotodom

Обычные бытовые приборы могут быть скрытым источником ультрамелких загрязняющих частиц в помещении, показало новое исследование ученых из Пусанского национального университета. Работа, опубликованная в Journal of Hazardous Materials (JHM), выявила: тостеры, аэрогрили и фены способны выделять триллионы ультрамелких частиц (UFPs) размером менее 100 нанометров — достаточно малых, чтобы проникать глубоко в легкие.

В лабораторной камере исследователи измерили выбросы различных устройств и обнаружили, что наибольшим источником загрязнения оказался обычный тостер с выдвижным механизмом: даже без хлеба он выделял до 1,73 триллиона частиц в минуту. Значительные выбросы также фиксировались у аэрогрилей и фенов, особенно оснащенных коллекторными электродвигателями. При этом современные фены с бесщеточными моторами производили в 10–100 раз меньше частиц.

Компьютерное моделирование показало, что такие частицы практически не задерживаются носовой полостью и оседают в глубоких отделах легких, причем у детей — из-за более узких дыхательных путей — риск потенциального воздействия выше. Дополнительную тревогу вызывает тот факт, что в составе частиц были обнаружены тяжелые металлы, включая медь, железо, алюминий и титан, вероятно, высвобождающиеся из нагревательных элементов и моторов.

Авторы подчеркивают, что работа не оценивала прямое влияние на здоровье, однако ранее ультрамелкие частицы уже связывали с астмой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и воспалительными процессами. Ученые призывают к пересмотру стандартов проектирования бытовой техники и разработке более строгих рекомендаций по качеству воздуха в помещениях.

Ранее ученые доказали, что «экологичная» бамбуковая посуда при нагревании и контакте с кислой пищей выделяет токсичный меламин.

