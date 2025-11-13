Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 13 ноября 2025Наука и техника

Популярная посуда оказалась опасна для здоровья

FC: Почти треть экологической посуды из бамбука содержит опасный меламин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: WithGod / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Пражского университета химических технологий выяснили, что так называемая «экологичная» посуда из бамбука и других биоматериалов может представлять угрозу для здоровья. Анализ 33 образцов чашек, мисок и детских наборов, приобретенных в Чехии, Великобритании и Китае, показал: почти треть изделий выделяет меламин — промышленное соединение, применяемое в пластмассах и способное мигрировать в пищу при нагревании или контакте с кислотой. В шести случаях его концентрация превысила европейские нормы безопасности. Работа опубликована в журнале Food Control (FC).

Ученые отмечают, что маркировка «100-процентный бамбук» или «биоразлагаемый материал» часто вводит потребителей в заблуждение. На деле большинство таких изделий представляют собой пластик на основе меламиноформальдегидной смолы, в которую добавляют бамбуковую пудру. Это не только ускоряет разрушение полимера, но и усиливает выделение токсичных веществ. При экспериментах меламин обнаружили даже в обычных напитках — горячем чае с лимоном и апельсиновом соке.

Материалы по теме:
Токсичное окружение. Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
Токсичное окружение.Пластик скапливается на планете и отравляет все живое. Сможет ли мир решить эту проблему?
2 февраля 2023
Тефлон, канцерогены, микропластик. Ученый-диетолог развенчивает популярные страхи вокруг еды
Тефлон, канцерогены, микропластик.Ученый-диетолог развенчивает популярные страхи вокруг еды
5 декабря 2024

Кроме меламина, исследователи выявили следы пестицидов и дезинфицирующих средств, особенно в посуде из зерновых и съедобных смесей. По мнению авторов, такие изделия могут становиться дополнительным источником химического загрязнения пищи. Несмотря на запрет использования бамбука в пластике для пищевого контакта в ЕС с 2021 года, подобная посуда по-прежнему свободно продается онлайн и в магазинах под видом «натуральной». Ученые призывают к более строгому контролю и проверке «эко»-посуды, чтобы защитить потребителей от скрытых рисков.

Ранее ученые выяснили, что силиконовые формы для запекания выделяют в пищу и воздух опасные летучие соединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Лавров рассказал о своей кофте с надписью СССР

    Переселенец из Германии описал россиян словами «добросердечные и приветливые»

    Норвегия отказалась выступить гарантом репарационного кредита ЕС для Украины

    Лавров назвал причину отмену саммита с США в Будапеште

    Раскрыта угроза Евросоюзу от солдат ВСУ

    Мужчины не стало на работе при загадочных обстоятельствах через 10 дней после помолвки

    Девушка пожаловалась на рвотный рефлекс во время орального секса и получила совет

    В Госдуме ответили контр-адмиралy США фразой Суворова

    На Украине предрекли отставку Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости