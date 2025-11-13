Популярная посуда оказалась опасна для здоровья

FC: Почти треть экологической посуды из бамбука содержит опасный меламин

Исследователи из Пражского университета химических технологий выяснили, что так называемая «экологичная» посуда из бамбука и других биоматериалов может представлять угрозу для здоровья. Анализ 33 образцов чашек, мисок и детских наборов, приобретенных в Чехии, Великобритании и Китае, показал: почти треть изделий выделяет меламин — промышленное соединение, применяемое в пластмассах и способное мигрировать в пищу при нагревании или контакте с кислотой. В шести случаях его концентрация превысила европейские нормы безопасности. Работа опубликована в журнале Food Control (FC).

Ученые отмечают, что маркировка «100-процентный бамбук» или «биоразлагаемый материал» часто вводит потребителей в заблуждение. На деле большинство таких изделий представляют собой пластик на основе меламиноформальдегидной смолы, в которую добавляют бамбуковую пудру. Это не только ускоряет разрушение полимера, но и усиливает выделение токсичных веществ. При экспериментах меламин обнаружили даже в обычных напитках — горячем чае с лимоном и апельсиновом соке.

Кроме меламина, исследователи выявили следы пестицидов и дезинфицирующих средств, особенно в посуде из зерновых и съедобных смесей. По мнению авторов, такие изделия могут становиться дополнительным источником химического загрязнения пищи. Несмотря на запрет использования бамбука в пластике для пищевого контакта в ЕС с 2021 года, подобная посуда по-прежнему свободно продается онлайн и в магазинах под видом «натуральной». Ученые призывают к более строгому контролю и проверке «эко»-посуды, чтобы защитить потребителей от скрытых рисков.

