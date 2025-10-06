Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:17, 6 октября 2025Наука и техника

Популярная посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья

JHM: Силиконовые формы для запекания выделают в пищу циклические силоксаны
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Исследователи из Университета Ватерлоо обнаружили, что популярная силиконовая посуда для запекания может выделять опасные летучие соединения — циклические силоксаны — прямо в пищу и воздух при нагревании. Их работа опубликована в Journal of Hazardous Materials (JHM).

Ученые протестировали 25 образцов силиконовых форм и выявили в них до 4300 микрограммов силоксанов на грамм материала. При запекании часть этих веществ переходила в пищу, а другая часть — в воздух кухни: концентрация в помещении за час выпечки достигала 646 микрограммов на кубометр. Особенно высокую дозу, по расчетам авторов, получают маленькие дети — как при вдыхании, так и при употреблении выпечки.

Главную опасность представляют тяжелые силоксаны (D7–D16), способные накапливаться в организме и влиять на эндокринную систему. Повторное использование посуды снижает уровень выбросов, однако полностью не устраняет риск. Исследователи призывают ужесточить контроль качества силиконовых кухонных изделий и провести дополнительные испытания их безопасности.

Ранее ученые предупредили, что микропластик может проникать в костный мозг, нарушая работу стволовых клеток и ускоряя разрушение костной ткани.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Матвиенко предложила собрать денег с неработающих россиян

    Успенская вышла на связь после срочной операции

    Развлечение десятков мигрантов с обезглавленным животным в Подмосковье попало на видео

    Сын звезды «Аншлага» рассказал о скандалах в семье

    В России отреагировали на план Арестовича по остановке конфликта

    В центре Москвы произошла резня

    В регионе России в полтора раза выросла выплата за подписание контракта с Минобороны

    Макрон столкнулся со сложным выбором

    Бывший бухгалтер российской полиции организовала многомиллионные хищения

    Россиян призвали съедать 50 разных продуктов в неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости