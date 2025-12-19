Реклама

12:20, 19 декабря 2025

Путин назвал важное событие спецоперации

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Важным событием специальной военной операции (СВО) было взятие российскими войсками Красноармейска. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Российский лидер подчеркнул, что занятие города открывает новые возможности для российских войск.

«Это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций», — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ежедневно получает доклады военачальников о ходе специальной военной операции. Также Путин рассказывал, что лично звонит участникам СВО и узнает от них о событиях на фронте. «Это дает мне полное основание говорить, что они — герои», — заявлял он.

    Обсудить
