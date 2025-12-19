Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

Путин назвал молодцом начавшего отношения с девушкой в 15 лет россиянина

Президент России Владимир Путин назвал молодцом начавшего отношения с девушкой в 15 лет россиянина. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Журналист Кирилл Бажанов пришел на прямую линию с плакатом «Хочу жениться» и в прямом эфире сделал предложение своей девушке. Перед этим он рассказал главе государства свою историю: ему 23 года, он сын священника, в отношениях состоит уже восемь лет.

«Вы сказали, что вам 23 года и в отношениях вы 8 лет. То есть вы с 15 лет [вместе]? (...) Ну хорошо, молодец», — прокомментировал Путин.

Ранее сообщалось, что Бажанов пригласил президента России Владимира Путина на свою свадьбу «с Олечкой».