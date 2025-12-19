Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 19 декабря 2025Россия

Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

Путин назвал молодцом начавшего отношения с девушкой в 15 лет россиянина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал молодцом начавшего отношения с девушкой в 15 лет россиянина. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Журналист Кирилл Бажанов пришел на прямую линию с плакатом «Хочу жениться» и в прямом эфире сделал предложение своей девушке. Перед этим он рассказал главе государства свою историю: ему 23 года, он сын священника, в отношениях состоит уже восемь лет.

«Вы сказали, что вам 23 года и в отношениях вы 8 лет. То есть вы с 15 лет [вместе]? (...) Ну хорошо, молодец», — прокомментировал Путин.

Ранее сообщалось, что Бажанов пригласил президента России Владимира Путина на свою свадьбу «с Олечкой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Журналистка «Спаса» поблагодарила Путина за признание сатанизма экстремизмом

    Долина лишилась еще одного концерта на фоне скандала

    Россиянам дали совет на случай отключения отопления зимой

    Путин оценил передачи про Украину на ТВ

    Путин признался в нарушении трудового законодательства

    В правительстве России заявили о пространстве для существенного снижения ключевой ставки

    В МИД рассказали о колебаниях позиции России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok