Путин назвал важный фактор для подталкивания Украины к миру

Исчерпание резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) должно сподвигнуть Киев к мирному завершению конфликта. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, трансляцию которой ведет Первый канал.

По словам главы государства, в результате действий Российской армии ВСУ понесли существенные потери в стратегических резервах. «И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать украинский, киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами», — сказал Путин.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не тратит силы на установление сроков окончания конфликта на Украине. По его словам, конкретные сроки называют представители Европы. Министр также напомнил, что у Москвы есть конкретные задачи.