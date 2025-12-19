Путин оценил дефицит российского бюджета

Путин: Дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 2,6 % ВВП

По итогам 2025 года дефицит федерального бюджета составит 2,6 процента ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна на сайте Первого канала.

В следующем году, согласно прогнозу главы государства, дефицит казны окажется на уровне в 1,6 процента ВВП. В 2027-2028 годах, по его оценке, показатель не превысит 1,5 процента от национального валового продукта.

Что касается размера госдолга, то он в течение ближайшей трехлетки составит порядка 17,7 процента ВВП. Этот показатель окажется самым низким среди стран с развитой экономикой, констатировал Путин.

Дефицит российского бюджета в этом году начал стремительно расти на фоне заметному увеличения военных расходов. По оценке Минфина, к началу зимы траты госказны превысили ее доходы на 4,28 триллиона рублей.

Проблем добавляет в том числе резкое снижение нефтегазовых поступлений. На фоне ужесточения санкционного контроля со стороны западных стран они упали в январе-ноябре на 22,4 процента. Если такая динамика продолжится в следующем году, предупреждают эксперты, финансовых возможностей для продолжения боевых действий на Украине окажется гораздо меньше, что может подтолкнуть Кремль к скорому заключению мирной сделки.