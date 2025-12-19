Реклама

Экономика
13:14, 19 декабря 2025Экономика

Путин оценил работу правительства над федеральным бюджетом

Путин: Правительству надо отдать должное за работу над сбалансированным бюджетом
Дмитрий Воронин
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Правительству России, которое провело большую работу, добиваясь сбалансированности бюджета, надо отдать должное, заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин. Трансляция ведется на сайте Первого канала.

Дав такую оценку действиям кабмина, глава государства отметил, что качество балансировки главного финансового документа страны оказалось в итоге на уровне 2021 года.

Путин также рассказал, что по итогам 2025 года дефицит бюджета РФ составит 2,6 процента ВВП, в 2026-м достигнет 1,6 процента, а в 2027-2028 годах окажется на уровне 1,5 процента.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, говоря об утвержденном проекте бюджета, назвала документ сбалансированным, внятным и гарантирующим исполнение обязательств властей. Как ожидается, в следующем году госдоходы составят 40,28 триллиона рублей, расходы — 44,07 триллиона.

