Путин оценил Си

Путин заявил, что Си Цзиньпин надежный друг России

Президент Владимир Путин заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является надежным другом и стабильным партнером Российской Федерации. Об этом он рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

«Я оцениваю председателя Си Цзиньпина как надежного друга и стабильного партнера. Моего надежного друга и стабильного партнера, и союзника России», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что российско-китайские контакты продолжают последовательно развиваться, причем по всему спектру направлений.

Также он добавил, что именно отношения между Россией и Китаем являются существенным фактором стабильности в мире. «На международной арене мы постоянно, наши министерства иностранных дел находятся в контакте и координируют между собой повестку дня», — отметил Путин.

