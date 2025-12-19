Путин оценил передачи про Украину на ТВ

Президент Путин заявил, что передачи про Украину на ТВ надоели

Президент России Владимир Путин заявил, что передачи про Украину на ТВ надоели. Таким высказыванием глава государства поделился в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Таким образом российский лидер отреагировал на сообщение на экране в Гостином дворе: «Надоели эти передачи про Украину».

Путин солидарен с комментатором в том, что необходимо больше освещать и решать проблемы России.

До этого сообщалось, что журналист с плакатом «СССР» Шамсудин Бобоев пришел на прямую линию с подарком для Путина.

Он решил преподнести президенту России книгу «Сердце Азии». Бобоев рассказал, что знает о любви Путина к творчеству поэта Омара Хайяма, и попросил установить ему памятник или открыть посвященный Хайяму культурный центр в России.

Путин поддержал эту инициативу.