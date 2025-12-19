Путин оценил передачи про Украину на ТВ

Президент России Владимир Путин заявил, что передачи про Украину на ТВ надоели. Таким высказыванием глава государства поделился в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».
Таким образом российский лидер отреагировал на сообщение на экране в Гостином дворе: «Надоели эти передачи про Украину».
Путин солидарен с комментатором в том, что необходимо больше освещать и решать проблемы России.
До этого сообщалось, что журналист с плакатом «СССР» Шамсудин Бобоев пришел на прямую линию с подарком для Путина.
Он решил преподнести президенту России книгу «Сердце Азии». Бобоев рассказал, что знает о любви Путина к творчеству поэта Омара Хайяма, и попросил установить ему памятник или открыть посвященный Хайяму культурный центр в России.
Путин поддержал эту инициативу.