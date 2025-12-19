Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 19 декабря 2025Россия

Путин оценил передачи про Украину на ТВ

Президент Путин заявил, что передачи про Украину на ТВ надоели
Майя Назарова

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что передачи про Украину на ТВ надоели. Таким высказыванием глава государства поделился в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Таким образом российский лидер отреагировал на сообщение на экране в Гостином дворе: «Надоели эти передачи про Украину».

Путин солидарен с комментатором в том, что необходимо больше освещать и решать проблемы России.

До этого сообщалось, что журналист с плакатом «СССР» Шамсудин Бобоев пришел на прямую линию с подарком для Путина.

Он решил преподнести президенту России книгу «Сердце Азии». Бобоев рассказал, что знает о любви Путина к творчеству поэта Омара Хайяма, и попросил установить ему памятник или открыть посвященный Хайяму культурный центр в России.

Путин поддержал эту инициативу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Зеленский высказался о преимуществах «Орешника»

    Путин назвал число находящихся в зоне СВО бойцов

    Владимир Зеленский перепутал имя президента Польши

    Доцента философии московского университета посадили из-за песен

    Россиянка пожаловалась Путину на невозможность купить машину

    Двое контрабандистов ввезли в Россию специальную оптику

    Журналистка «Спаса» поблагодарила Путина за признание сатанизма экстремизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok