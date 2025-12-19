Путин порассуждал о мошенничестве

Путин заявил, что мошенничество никуда не делось

Президент России Владимир Путин заявил, что мошенничество никуда не делось. Об этом он порассуждал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Глава государства отметил, что меры по борьбе с мошенниками сработали, однако еще многое нужно и можно сделать в этом направлении. По его словам, количество подобных преступлений сократилось на семь процентов, а ущерб снизился на 33 процента.

«Мошенничество никуда не делось», — подчеркнул президент. Он также дал совет россиянам: ни с кем и никогда не обсуждать вопросы денег и имущества по телефону.

Ранее заместитель президента — председатель правления «Ростелекома» Сергей Онянов заявил, что мошенники начали использовать для обмана людей новость о том, что начался прием вопросов к совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции Владимира Путина.

