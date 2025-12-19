Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:15, 19 декабря 2025Россия

Путин порассуждал о мошенничестве

Путин заявил, что мошенничество никуда не делось
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что мошенничество никуда не делось. Об этом он порассуждал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Глава государства отметил, что меры по борьбе с мошенниками сработали, однако еще многое нужно и можно сделать в этом направлении. По его словам, количество подобных преступлений сократилось на семь процентов, а ущерб снизился на 33 процента.

«Мошенничество никуда не делось», — подчеркнул президент. Он также дал совет россиянам: ни с кем и никогда не обсуждать вопросы денег и имущества по телефону.

Ранее заместитель президента — председатель правления «Ростелекома» Сергей Онянов заявил, что мошенники начали использовать для обмана людей новость о том, что начался прием вопросов к совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что стоять на пороге — заходи в дом!» Путин пошутил о Зеленском после фото со стелой Купянска и порассуждал о его талантах

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok