16:19, 5 декабря 2025

Россиян предупредили об использующих прямую линию Путина мошенниках

«Ростелеком» предупредил о поддельных сайтах для вопросов к прямой линии Путина
Олег Давыдов
Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Мошенники начали использовать для обмана людей новость о том, что начался прием вопросов к совмещенной с прямой линией большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом предупредил заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Сергей Онянов, передает ТАСС.

Сообщается, что аферисты начали создавать поддельные сайты, которые имитируют площадку для приема вопросов россиян. Единственным официальным ресурсом является сайт moskva-putinu.ru, подчеркнул Онянов.

Он напомнил, что отправить свое обращение можно через специальное мобильное приложение или по СМС или ММС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Также россияне могут отправить текстовое или видеосообщение с вопросом президенту в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» или в чат-боте в мессенджере MAX.

Прием вопросов к прямой линии президента начался 4 декабря в 15:00 по московскому времени. Он будет осуществляться вплоть до окончания мероприятия.

Совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря. Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Это был третий раз, когда мероприятие проводилось в совмещенном с большой пресс-конференцией формате.

