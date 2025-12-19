Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 19 декабря 2025Мир

Путин признал искреннее желание Трампа закончить украинский конфликт

Путин: Трамп искренне прилагает усилия по завершению конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп искренне желает завершить конфликт на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

«Трамп прилагает серьезные усилия по завершению украинского конфликта и делает это абсолютно искренне», — сказал глава государства.

Ранее Трамп подписал военный бюджет Соединенных Штатов на 2026 год в 901 миллиард долларов, включая 400 миллионов на поставку вооружений для Украины. Оборонный бюджет на следующий год составит на восемь миллиардов больше, чем изначально запрашивала администрация Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Обвиняемой по делу об отравившейся российской семье избрали меру пресечения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok