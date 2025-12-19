Путин признал искреннее желание Трампа закончить украинский конфликт

Путин: Трамп искренне прилагает усилия по завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп искренне желает завершить конфликт на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию во «ВКонтакте».

«Трамп прилагает серьезные усилия по завершению украинского конфликта и делает это абсолютно искренне», — сказал глава государства.

Ранее Трамп подписал военный бюджет Соединенных Штатов на 2026 год в 901 миллиард долларов, включая 400 миллионов на поставку вооружений для Украины. Оборонный бюджет на следующий год составит на восемь миллиардов больше, чем изначально запрашивала администрация Трампа.